الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فتح 60 فصلا ً لمحو الأمية بالمنيا

فصول محو الأمية
فصول محو الأمية

تواصل مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة مدير المديرية ، فتح فصول جديدة  لمحو الأمية ، حيث أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، اليوم الأربعاء ، عن فتح 60 فصلاً لمحو الأمية بمركزي مطاي وديرمواس ، شمال وجنوب المنيا .

 

 وذلك خلال شهر فبراير الماضي ، تمهيدا ً لدخول رواد الدورة  الإمتحانية  في المرحلة القادمة ، ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، من جانبه ، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون".

 

لافتا ً مدير المديرية ، إلى أنه تم فتح 60 فصلا ًمنها 30 فصلا بإدارة شباب مطاى ، و30 فصلا بإدارة شباب ديرمواس ، بما يتيح استقبال 3000 دارس ودارسة ، ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.

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