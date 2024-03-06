فتح 60 فصلا ً لمحو الأمية بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة مدير المديرية ، فتح فصول جديدة لمحو الأمية ، حيث أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، اليوم الأربعاء ، عن فتح 60 فصلاً لمحو الأمية بمركزي مطاي وديرمواس ، شمال وجنوب المنيا .

وذلك خلال شهر فبراير الماضي ، تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة ، ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، من جانبه ، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون".

لافتا ً مدير المديرية ، إلى أنه تم فتح 60 فصلا ًمنها 30 فصلا بإدارة شباب مطاى ، و30 فصلا بإدارة شباب ديرمواس ، بما يتيح استقبال 3000 دارس ودارسة ، ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.