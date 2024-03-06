قنـا.. 500 ألف جنيه منح غذاء من البنك الـزراعي

منح البنك الزراعي المصري، محافظة قنا، قيمة 500 ألف جنيه، بونات مدفوعة، لمواد غذائية، لصالح الأسر الأولي بالرعاية.

وأعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الأربعاء،البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا.

وقال المحافظ، إن البونات بقيمة إجمالية نصف مليون حنيه مصر، في صورة قسائم شراء مواد غذائية يتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، فى إطار المسؤلية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى.

بونات مدفوعة

وبيّن المحافظ، غنه سيتم توزيع 20 دفترًا بواقع 50 بون لكل دفتر بقيمة شرائية تبلغ 500 جنيه، لكل مستحق، سيتم صرفها من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية .

وثمن المحافظ، جهود البنك الزراعي المصري انطلاقاً من دوره المجتمعى لخدمة المجتمع، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

منح مماثلة:

وفي وقت سابق تسلمت محافظة قنا، المرحلة الأولى من مبادرة أبواب الخير، تضمنت عدد 9 شاحنات تحتوى على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طنًا من الغذاء.

ومن المنتظر ان تستقبل المحافظة 12 شاحنة أخرى تباعًا بأجمالي 21 شاحنة تحتوى على ما يزيد عن 33 ألف كرتونة وما يزيد عن 416 طن ، ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير.

وتشمل حصة الغذاء المقررة لكل أسرة تبلغ 12 ونصف كيلو جرام، وتضم سلع الأزر، المكرونة، الزيت، الشاي، الفول، والبلح.