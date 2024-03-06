معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات بتهمة إحراز سلاح وترويع آخر بالمراغة

قضت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م . ا . م" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، واستعرض القوة مع المجني عليه "ع . ا"، عامل، حيث قام بإطلاق النار صوبه بقصد ترويعه وتخويفه وبث الرعب فى قلبه بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة لعام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بلاغا من المجني عليه، يفيد بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب، وإطلاق عيار ناري صوبه من سلاح ناري كان بحوزته، بغرض ترهيبه بدائرة المركز المراغة .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكد صحة الواقعة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص وإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه بقصد ترويعه وتخويف واستعراض القوة معه والتعدي عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بسبب خلافات بينهما.

وأحالته النيابة العامة محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .