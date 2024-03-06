غدًا.. محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب

تنظر غدًا الخميس، محكمة جنح المطرية، محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى، لرفضه دخول زوجته لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة بالمطرية.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لقيامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور، لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جهة أخرى، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه لاتهامه مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، لجلسة 19 مايو للمرافعة.

ونسب للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات فى البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه.

تضمن أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على 20 قطعة لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.