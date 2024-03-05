بسبب أرباح اليوتيوب.. استمرار حبس اليوتيوبر أكرم سلام

أصدر قاضي المعارضات، قرار بإستمرار حبس اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على سيدة وإصابتها بمنطقة المقطم، بسبب خلافات على أرباح فيديوهات اليوتيوب.

وكانت جهات التحقيقات قررت إخلاء سبيل أكرم سلام، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل، وقضت في فبراير الماضي باستمرار حبسه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم. س وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم؛ لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مخصصة في المأكولات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل فيلا مستأجرة كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجنى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها.

وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبعرضهم على جهات التحقيق أمرت بقرارها السابق.



