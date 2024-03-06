المالكي: إسرائيل قتلت أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني و9 آلاف امرأة

طالب بوقف فوري لإطلاق النار

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن إسرائيل تعمدت تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة وتدمير القطاع الاقتصادي أيضًا تدمير التراث الثقافي وتعمدت تدمير 12 متحفًا يحتوي على الآثار الفلسطينية.

وأضاف، خلال كلمته اليوم في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه حتي بعد قرار 40 يومًا بوقف قتل المدنيين الفلسطينبن مازالت إسرائيل مستمره في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.



وتابع، أنه مازالت إسرائيل ترفض القانون الدولي وتضرب به عرض الحائط وتعريض كل امراه حامل الي خطر الموت مؤكدا علي انه لابد ان يقوم مجلس الأمن باصدار قرار فوري بوقف اطلاق النار.

واشار الي انه تتصاعد الجرائم الاسرائيليه في الضفه الغربيه بقصد إعادة التهجير وهدم منازل المدنيين اكثر من 300 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي وجرحت أكثر من 5 آلاف.

وتابع كلمات تحاصر اسرائيل المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من اداء شعائر الصلاه والدخول إلى المسجد.

وبدأت منذ قليل اليوم الأربعاء أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وووزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه.

وتشهد أعمال الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، تسلم رئاسة الدورة للجمهورية الموريتانية، من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رئاسة الدورة السابقة 160 لمجلس الجامعة العربية.

وتبحث أعمال الدورة جدول الأعمال المرفوع من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومختلف القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية والمالية، والأوضاع في المنطقة العربية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني باعتبار أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة بأثرها.

كما تبحث أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضير لجدول أعمال القمة العربية 33، والمقرر عقدها بالمملكة البحرينية مايو المقبل، وبحث ما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل دعم السلطة الفلسطينية ماليًا وسياسيًا، وغيرها من قضايا المنطقة.



