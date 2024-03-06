مايو المقبل .. إنطلاق معرض «TOWNHALL» فى الرياض بشراكة مصرية سعودية

أعلن تحالف استراتيجي مصري سعودي عن إطلاق شركة مصرية سعودية «TOWNHALL» بين مؤسسي «تارجت مصر» و«أكسس السعودية» و«ذا ليد ستيت» لتنظيم أكبر معرض عقاري في مدينة الرياض بفندق "هوليداي إن، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مايو المقبل بمشاركة عدد من كبرىات شركات التطوير العقاري المصرية.

ويستهدف المعرض تقديم أكثر من 200 مشروع عقاري " سكني - تجاري - إداري - مصيفي - ترفيهي " فى مختلف المدن المصرية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي والعين السخنة ومدينة الجلالة، كما يستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه .

ويضم التحالف الاستراتيجي 3 شركات مصرية وسعودية رائدة، مما يحقق التكامل لإطلاق واحد من أكبر المعارض العقارية في الشرق الأوسط، حيث يشمل التحالف كل من تارجت مصر لإدارة المشروعات والتى تمتلك باع كبير فى تنظيم المعارض العقارية، وأكسس السعودية والتي تعد أكبر شركات تنظيم معارض السيارات الفارهة، وذا ليد ستيت الرائدة في مجال التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني.

وبهذا الخصوص قال عبد الله الشماسي، الرئيس التنفيذي لمعرض أكسس الدولي، إن مصر تشهد طفرة عمرانية ضخمة، وهناك حوافز كبيرة يتم تقديمها للمستثمرين المحليين والأجانب، ونقل هذه الطفرة العمرانية بمنتجاتها العقارية خارج مصر سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية التي يركز عليها المعرض، لافتا إلى أن المشروعات التي يتم عرضها ستكون خير دليل على حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر حاليا بأيادٍ مصرية.

وأكد خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة للإعلان عن تفاصيل المعرض، على أهمية التكامل بين أعضاء التحالف، حيث تمتلك كل شركة ميزة تنافسية، وبتجميع هذه المزايا في تحالف واحد فالنتيجة ستكون مذهلة للجميع وناجحة لأقصى مدى.

وتابع الشماسي أن عملاء شركة أكسس يتجاوزون ال ٣٥ ألف عميل وليسوا في المملكة العربية السعودية فقط، ولكنهم عملاء مهمين في كافة أنحاء العالم، حيث نجحت الشركة على مدار 14 نسخة من معرضها في تكوين قاعدة عملاء استثنائية ومميزة.

من ناحيته أوضح علاء علي، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت مصر لإدارة المشروعات، أن هناك تنوع قوي في المنتجات والمشروعات العقارية المصرية وذلك انطلاقا من حجم التنمية العمرانية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا، بالإضافة إلى انفتاح المملكة العربية السعودية على الاستثمارات الأجنبية ورغبة مواطنيها في الاستثمار داخل مصر، لذا جاءت فكرة التحالف الاستراتيجي لتنظيم معرض «TOWNHALL».

وأشار إلى أن السوق العقاري المصري هو الأعلى عائد على الاستثمار مقارنة بأسواق المنطقة، لذا فإن هناك فرصًا واعدة أمام المواطنين السعوديين للاستثمار في السوق المصري؛ وتابع أن شركة أكسس السعودية تمتلك قاعدة عملاء ضخمة لديهم القدرة الشرائية والرغبة في تملك عقارات في مصر، مما يجعل هؤلاء العملاء فرصًا حقيقية أمام الشركات العارضة لمشروعاتها خلال فعاليات المعرض.

وأكد أن الاختيار الدقيق للشركات المصرية المتواجدة في المعرض جاء بناءًا على معايير واضحة وقوية، بحيث تكون شركات مالكة لسابقة أعمال مميزة، ومحفظة مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى الالتزام في التسليم والتنفيذ لمشروعاتها السابقة.

من جانبه قال شريف الجزار، الشريك المؤسس لشركة "ذا ليد ستيت" على أنه سيتم الاعتماد على التسويق الإلكتروني في الوصول لأكبر قاعدة عملاء وزائرين للمعرض، حيث من المستهدف زيارة 4 آلاف عميل للمعرض سواء مصريين عاملين في السعودية أو عملاء سعوديين، كما من المستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ملياري جنيه خلال فترة المعرض.

وقال إن فكرة TOWNHALL جاءت من مفهوم الشفافية، فهي قائمة على التجمع في مكان محدد والحوار والمناقشة بشفافية ووضوح، فالمعرض لن يقتصر على تسويق المشروعات فقط ولكنه سيضم جلسات أعمال وورش عمل متخصصة، تستعرض مناقشات حيوية في ملفات وقضايا متنوعة من بينها مجال التكنولوجيا العقارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.