“تنمية الصادرات”: قرارات "المركزي" والإفراج عن البضائع تأتي في تناغم بشكل قوي

أكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن قرار الإفراج عن البضائع في المواني بصورة عاجلة يقلل الضغط على الجنيه المصري، مشددًا على أن هذا القرار له تأثير قوي على فرصة إتاحة الدولار.

وشدد “جلال”، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، على أن هذا القرار يسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازنا وانضباط في الأسعار.

ونوه بأن جزءا كبيرا من الصادرات المصرية كانت تعتمد على مدخلات مستوردة من الخارج، ما تسبب في تأثير سلبي، موضحا أن البيان الصحفي للجنة السياسات النقدية أجاب عن كل الأسئلة المتعلقة بالأسواق، مؤكدًا أن قرار رفع الفائدة إلى 6% مع قرار رئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن البضائع في المواني يشكل صورة واضحة وقوية بوجود حزمة متكاملة من الإجراءات، وليست متعلقة بالسياسة النقدية فقط.

وأشار إلى أن هذه القرارات الجديدة في تناغم وتنسيق للسياسة المالية والنقدية، موضحا أن الحكومة والبنك المركزي يتحركون في نفس الاتجاه وهو الاتجاه الصحيح لاقتصاد مصر.