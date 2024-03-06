الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الموريتاني: ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي على المحك ونؤكد على إقامة دولة فلسطينية

اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية العرب

 أعرب وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، عن أسفه للمشاهد المروعة التي نشاهدها في قطاع غزة. 
 وأدان القصف اليومي من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية وينفذ مخططه تحت مسمع ومرأى العالم بأكمله.

 وأضاف في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن ما يشهده قطاع غزة من جرائم لم يسبق لها مثيل في تاريخنا المعاصر، ويضع المجتمع الدولي على المحك.


وأكد أنه من أبسط حقوق الفلسطينيين إقامة دولتهم الفلسطينية وفقًا لحدود ٦٧ .

 وانطلقت، منذ قليل، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

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