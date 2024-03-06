وزير الخارجية المغربي: الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط لن يتحقق بمخططات التهجير الفلسطيني

خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن إسرائيل تمارس العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفرض عليهم تهجيرًا قسريًا.



وأضاف، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط لن يتحقق بمخططات التهجير الفلسطيني ولا مجال سوى الحلول السياسية

وأعرب رئيس الوزراء المغربي عن رفضه الانتهاكات غير المبررة التي تعرض حياة المدنيين للخطر.

وانطلقت، منذ قليل، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.