إزالة حالة تعدٍّ لبناء مخالف على أملاك الدولة بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برصد حالة بناء لسور على أرض ملك الدولة خلف شقة بالتمليك H أمام نادي المنتزه على مساحة 80 متر.

وتمت الإزالة الفورية لكافة المباني والأسوار، والتحفظ على مواد البناء وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف للقانون.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية، والتصدي لتعديات البناء على أملاك الدولة.