بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

بدأت منذ قليل اليوم الأربعاء أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وتشهد أعمال الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، تسلم رئاسة الدورة للجمهورية الموريتانية، من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رئاسة الدورة السابقة 160 لمجلس الجامعة العربية.

وتبحث أعمال الدورة جدول الأعمال المرفوع من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومختلف القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية والمالية، والأوضاع في المنطقة العربية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني باعتبار أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة بأثرها.

كما تبحث أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضير لجدول أعمال القمة العربية 33 والمقرر عقدها بالمملكة البحرينية مايو القادم، وبحث ما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل دعم السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا، وغيرها من قضايا المنطقة.