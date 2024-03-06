جامعة العريش تُشارك في مبادرة حياة كريمة بقافلة متعددة

واصلت جامعة العريش دورها المجتمعي بقافلة متعددة التخصصات لقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث نظمت الجامعة قافلة متعددة التخصصات ضمت أطباء من كلية الطب، وأطباء بيطريين من كلية الطب البيطري، وخبراء زراعيين من أساتذة كلية العلوم الزراعة البيئية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.



وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بأن هذه القافلة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترجمةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية من خلال المشاركة الفاعلة في كل المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة"، وتقديم كافة الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية المجانية لأهالينا في مختلف قرى سيناء.



وأشارت الدكتورة هند حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية مجانًا لأهالينا في قرية الروضة، ومشيرةً إلى أن القافلة تأتي القافلة ضمن سلسلة من القوافل الطبية والبيطرية والخدماتية التي تنظمها جامعة العريش لمختلف قرى محافظة شمال سيناء وفي إطار حرص قطاع خدمة المجتمع على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعرب أهالي قرية الروضة عن شكرهم وتقديرهم لجامعة العريش على تنظيم هذه القافلة، مؤكدين أنها لاقت استحسان الجميع، وأنها ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

