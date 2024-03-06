رمضان 2024| فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر".. (خاص)

أعلن الفنان رامز جلال عن برنامج المقالب الجديد الخاص به “رامز جاب من الآخر”، خلال الأيام القليلة الماضية، وطرح البوستر الرسمي الخاص به ليشوق جمهوره بضيوف برنامجه وقصته.

"رامز جاب من الآخر".. محاولات الصلح بين ثنائيات فنية شهيرة

صرحت مصادر خاصة من داخل البرنامج لبوابة الوفد الإلكترونية، بأن فكرة البرنامج تتناول استضافة ثنائيات فنية بينهما خلافات فنية وشخصية وقصص طلاق فنية أخذت التريند خلال العام الماضي.

من المتوقع أن تضم قائمة الثنائيات الفنية حسن شاكوش وطليقته، محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، بجانب سمية الخشاب وأحمد سعد، ومها أحمد وهادي خفاجة، وغيرهم، ويحاول رامز جلال أثناء الحلقة إنهاء الخلاف بينهما ومحاولة الصلح.

كان رامز جلال قدم برنامجه “رامز نيفر إيند” في رمضان 2023، الذي تتضمن مقلب دخول الفنانين إلى أحد المطاعم لتقديم دعاية خاصة به ويفاجأوا بانهيار المطعم وهم بداخله، ويفروا هاربين منه فيدخلهم رامز في غرفة تدور بدرجة 360 لازدياد عامل الخوف لدى الضيف.

وكان وقع عدد من نجوم الفن ضحايا رامز جلال، منهم أحمد السقا، محمد رمضان، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي، شيماء سيف، نسرين أمين، هنادي مهنا، إيمان العاصي، وفاء عامر، محمد فؤاد، أمير عيد، أحمد حاتم، غادة إبراهيم.

كما وقع عددٌ من لاعبي الكرة ضحايا رامز جلال، منهم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، ورضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالإضافة إلى مصطفى يونس، أيضًا وقعت الإعلامية ياسمين عز وأمينة شلباية ضحايا رامز جلال، ببرنامج رامز نيفر إند.