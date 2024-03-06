الأهلي الزمالك.. موعد نهائي كأس مصر

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأول بارك في الرياض.





وتستضيف السعودية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الذي يقام لأول مرة في الخارج.



موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة:

وتبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.



ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتحقيق بطولة جديدة مع المارد الأحمر، بينما يحلم البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك في التتويج بأولى بطولاته مع القلعة البيضاء، البرتغالي لتقديم أفضل انطلاقة له مع القلعة البيضاء بلقب مهم يكسب به الثقة ويهديه لجماهير نادي الزمالك.

