الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي الزمالك.. موعد نهائي كأس مصر

الأهلي الزمالك
الأهلي الزمالك

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأول بارك في الرياض.
 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

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تعليق ميدو على إقامة نهائي كأس مصر في السعودية

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ماهر همام: نهائي كأس مصر يوم عيد للكرة المصرية


وتستضيف السعودية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الذي يقام لأول مرة في الخارج.
 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة:

وتبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتحقيق بطولة جديدة مع المارد الأحمر، بينما يحلم البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك في التتويج بأولى بطولاته مع القلعة البيضاء، البرتغالي لتقديم أفضل انطلاقة له مع القلعة البيضاء بلقب مهم يكسب به الثقة ويهديه لجماهير نادي الزمالك. 
 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة
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