محاضرة بعنوان "النظافة وأثرها على صحتنا" بفرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

خلال ذلك شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان " النظافة وأثرها على صحتنا " بحضور طلاب مدرسة محمد موسي الجلاب، تحدثت فيها هناء باتع مشرفة صحية بالمركز الطبي بسنورس، حول أهمية النظافة الشخصية في حياتنا نظرا لدورها في منع انتشار الأمراض المعدية، وتقوية مناعة الأطفال، وقدمت بعض النصائح للطلاب حول الحفاظ على النظافة الشخصية.

وناقشت مكتبة قلمشاة كتاب بعنوان "القصص الهادف" تأليف منصور الرفاعي عبيد، ناقشته ميادة سلامة عبد الباقي أمينة مكتبة الطفل بقلمشاة، يقدم الكتاب عددا من القصص الهادفة لتعزيز القيم الأخلاقية منها قصة أصحاب الجنة.

"السن المناسب للزواج والصحة الإنجابية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

ومن جانب آخر، عقدت محاضرة بعنوان "السن المناسب للزواج والصحة الانجابية"، بالتعاون مع مديرية الصحة، تحدثت فيها كريمة منصور مسئول توعية وإعلام بمديرية الصحة عن أفضل سن للزواج، والمشاكل الصحية الناتجة عن الزواج المبكر، أيضا المشكلات الاجتماعية والنفسية التى تترتب عليه، ضمن أنشطة نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم، تلاها ورشة أشغال يدوية لتعليم الكروشيه، نفذها مشرفو نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقيم عددا من الورش الفنية المتنوعة منها؛ ورشة فنية بمكتبة جرفس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، بإشراف كلا من أسماء أحمد ورضا عبد الحليم، تم خلالها تنفيذ عدد من أشكال فوانيس رمضان من الورق والكرتون.

كما يواصل قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم ورش تعليم أساسيات الرسم، تدريب الفنانة أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم خلالها تعليم أساسيات الرسم والتظليل، بمكتبة الفيوم العامة، ونفذ أيضا قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية للرسم والتلوين بالألوان المائية نفذتها الفنانة منار حسين بمكتبة اللاهون، بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية عرض فيلم الأطفال coco، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع.