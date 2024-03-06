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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انقطاع المياه عن بعض المناطق أسوان لمدة 6 ساعات.. اعرف المواعيد والأماكن

انقطاع المياه
انقطاع المياه

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن مناطق(حى غرب ووسط، حى شرق ماعدا عمارات الصفوة، البشير، النجاجرة غربب، قرى الكفور ما عدا سبيل مكى، قرى حجازة ما عدا نجع العرب، قرى العتمور قبلى ما عدا اجزاء من قرية العتمور قبلى، قرى العباسية، وذللك اعتباراً من الساعة 6 من مساء يوم الجمعة الموافق 8/3/2024 وحتي الساعة 11.30 مساء نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وارجعت الشركة، سبب الانقطاع  نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب كوم أمبو.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵.

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