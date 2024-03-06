ديانا حداد بملابس كاجوال تستعرض شبابها

خضعت النجمة اللبنانية ديانا حداد لجلسة تصوير جديدة ونشرت مجموعة من صورها عبر الإنسجرام.

واستعرضت ديانا حداد بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بادي وتحته بنطال ونسقت عليه بالطالو منفوخ باللون الأسود، مما عكس شباب روحها وقوامها الممشوق، فيما انتعلت هاف بوت صمم من الجلد المزين بالاكسسوارات الفضية من الأمام .

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء بشكل جذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ديانا حداد

ديانا حداد من مواليد 1 أكتوبر 1976 ، مغنية لبنانية تحمل أيضًا الجنسية الإماراتية ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أشهر مطربي موسيقى البوب في العالم العربي ولازالت كذلك منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم. كان ألبومها الأول ساكن (1996) أحد أكثر الألبومات مبيعًا في عام 1996 إذ حصل على شهادة البلاتين من قبل شركة الخيول للتسجيلات، كما قدمت حداد الألبوم بأسلوبها الموسيقي البدوي للجمهور.

بدأت شهرتها الحقيقية في أواخر عام 1997 عندما أصدرت ألبومها الثالث (أمانيه) مصحوبًا بأغنية منفردة تحمل نفس العنوان. خلال هذا الوقت، شكلت ديانا حداد فريقًا ناجحًا مع زوجها الإماراتي السابق سهيل العبدول الذي أخرج جميع مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها حتى عام 2005 عندما قررت العمل مع مخرجين جدد. كما بدأت ديانا في الأداء بلهجات أخرى غير اللبنانية والبدوية في ألبومها الرابع يامايا (1998) والذي تضمن أغانٍ باللهجات الخليجية والعراقية والمصرية. شهدت مسيرتها الفنية تقلبات عديدة، لكنها تمكنت بشكل عام من إنتاج أغنيات فردية لا تُنسى. من أشهر أغانيها: (ساكن)، (أمانيه)، (ماني ماني)، (ماس ولولي)، (يا عيبو)، و (لا فييستا)، (إلى هنا).

السيرة

السنوات الأولى

ولدت ديانا في قرية صغيرة في جنوب لبنان اسمها بصاليم، والدتها منى مسلمة ووالدها جوزيف مسيحي ماروني من قرية مغدوشة، التي غنت عنها أغنية بعنوان «مغدوشة» في ألبومها جرح الحبيب الذي طرح في 2000. ديانا هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة: لوليتا، داني، فادي، سمير. تركت ديانا وطنها بعد اندلاع الحرب فيها لتترعرع في بلدها الثاني الكويت التي ترعرعت فيها ودرست هناك مراحل عمرها في مدرسة الفحيحيل الوطنية لقبها أهلها باسم «حسن صبي» أي مشاكسة باللهجة اللبنانية من الطريف أنها كانت تحب الشوكولا في صغرها لدرجة أن جدها كان يخبأها ولكنها تعرف أين خبأها فتأكلها. ظهرت الموهبة الفنية لدى ديانا حداد فجأة في عمر مبكر (ثمان سنوات) حيث كانت في ذلك الوقت تغني بالحفلات الوطنية عام 1988 وذلك مع بداية حرب الخليج التي وصلت الكويت وبذلك اضطرت ديانا وعائلتها العودة إلى وطنها لبنان بعد قضائها أربعة عشر عاماً من عمرها بالكويت. بعد أن أنهت ديانا دراستها وذلك بتعلمها لبرمجة الحاسب الآلي بسنة 1992 بدأت رحلة الفن.

الحياة الفنية

شاركت ديانا حداد في برنامج الهواة استديو الفن قدمت ديانا أول أغانيها الخاصة في البرنامج هي «طير اليمامة» التي سجلتها في أول ألبوماتها «ساكن» يقول مطلعها: دخلك ياطير اليمامة وصل لولفي سلامي إلو على غيابو إلو إلو أدي ششتقت إلو شو صارت سودة أيامي، عن فئة الأغنية الشعبية تصدرت ديانا المركز الأول على مستوى الجنوب والمركز الرابع على مستوى لبنان.

قدمت ديانا حداد العديد من الألبومات الفنية حيث كونت أرشيف وعدد من الأغان الخاصة وألبومات الحفلات وغير ذلك، بدأت ديانا مشوارها في اوخر عام 1995 مع ألبومها الأول ساكن الذي قيل أنه بيع منه ما يقارب من مائتا ألف نسخة وصورت منه ثلاث فيديو كليب، في وقت كان متقارب الذي طرحت به ديانا ساكن أحيت حفلا عظيما في شتورا بلبنان سجلت الخيول الشركة المنتجة لأغاني ديانا الحفل وطرحته بالأسواق باسم عنيدة وهي أغنية كانت جديدة حين ذاك حيث أنها لم تطرحها في ساكن فتفاعل الجمهور معها وطرحت ديانا الأغنية بعد ذلك في ألبومها الثاني أهل العشق عام 1997 وهو الألبوم الذي حقق نجاح ونستطيع القول أنه " ثبت نجاح ديانا الذي حققته ديانا في «ساكن» فصورت ديانا منه كليبين، في الربع الأخير من نفس العام أطلقت ديانا ألبومها الثالث أمانيه الذي حقق أعلى الإرادات مع وجود العديد من الألبومات الناجحة وقتها باع ملايين النسخ حول العالم وهي الأغنية التي انتشرت عالمياً وليس عربياً فقط ونظراً لنجاحه التقت ديانا بسلفستر ستالون الذي أعجب بغنائها وخاصة أمانيه صورت ديانا من الألبوم أغنيتان وكانت على وشك تصوير الثالثة «غلطتي» نظراً لطلب الجمهور المتكرر لها طرحت ديانا في أواخر 1998 ألبومها يامايا الذي تزامن مع وفاة والدتها منى مما أدى إلى توثقف ديانا عن إحياء الحفلات إلا أن ديانا كانت قد صورت أغنيتان قبل وفاة أمها وقد تصدرت هاتين الأغنيتين سباقات الأغاني واقتحمت سوق الكاسيت بشكل مفاجئ مع هذا فإن ديانا لم تسوق الألبوم بشكل صحيح، في نفس العام بموسم الصيف طرحت ديانا جديدها مبكراً حتى تثبت نفسها من جديد بعنوان شاطر «وهي الأغنية التي تصدرت سوق الكاسيت بالعالم العربي وصورت هذه الاغنية في جبل علي بالقرب من مدينة دبي وقد عانى فريق العمل من درجة الحرارة التي فاقت 45 درجة، وصورت ديانا ثلاث أغان لتعوض غيابها عن الساحة الفنية ثم تلا هذا الألبوم ألبوم عام 2000 جرح الحبيب الذي صورت منه ديانا أغنيتان، نذكر أنها قدمت في هذا الألبوم أغنية» مغدوشة «وهي اسم الضيعة التي ولدت فيها ديانا حداد، وفي صيف 2001 ألبوم أخبار الحلوة الذي حقق مبيعات رائعة ورواج كبير في محيط العالم العربي ونخص بالذكر أغنية» اللي في بالي «الأغنية الوحيدة التي صورتها ديانا من هذا الألبوم التي تميز كليب أغنيتها بالطابع القديم، أعلنت ديانا في نفس العام عن بدأها في تسجيل ألبوم كامل باللهجة الخليجية فكانت المفاجأة بشهر» يونيو «لسنة 2002 مع أن الألبوم لا يضم الا اللهجة الخليجية إلا أنه كان منوعاً حيث شمل جميع اللهجات التي تستخدم بالخليج مما أنجح الألبوم وحصدت ديانا تعبها بأن حصلت على جائزة» الأسد الذهبي «قدمها لها وزير الإعلام المصري عن أغنية لو يسألوني وحصل زوجها» سهيل «أيضاً على جائزة عن كليب الأغنية، انتظر الجمهور في العام الذي تلا ألبوم لو يسألوني ألبومها العربي المنوع ولكن دون جدوى فبعد سلسلة من التأجيلات فقد الجمهور أملهم في طرح هذا الألبوم، أخيراً أعلن عن طرح الألبوم بعنوان أول مرة ونظراً للغياب الطويل فقد صورت ديانا أربع أغان ألبومها الأخير كان بعنوان ديانا 2006 وهو رائعة حقا ً عالمية حيث غنت في ديو رائع مع الشاب خالد بأغنية كان عنوانها» ماس ولولي «التي صورت كليب وصدرت على شكل سنغل قبل أن تصدر في هذا الألبوم الذي طال انتظاره من قبل معجبي ديانا حداد، وأخيراً طرحت ديانا ألبومها الجديد الخليجي في أواخر عام 2008والذي حمل عنوان من ديانا إلى..... وقد نجح بشكل جميل جداً وقد صورت ديانا حداد منه اغنيتان» شفت اتصالك «ويازعلان» تم ترشيح ديانا حداد ثلاتة مرات لجائزة الميوزك اوورد عن أعلي مبيعات في الشرق الأوسط عن ألبوم أخبارة حلوة 2001 وأول مرة 2004 وديانا حداد 2006 في اوخر عام 2011 اصدرت ديانا ألبومها بعنوان بنت أصول من إنتاج ديانا الشخصي وتوزيع شركة بلاتينيوم ريكوردز حقق الألبوم مبيعات جيدة صورت ديانا منها كليب واحد لاغنية عراقية بعنوان ودي وحكي وحققت الاغنية نجاح كبير في دول الخليج، طرحت حداد أواخر عام 2014 ألبومها بعنوان يابشر من إنتاج وتوزيع شركة روتانا لم يحقق الالبوم المبيعات المتوقعة وكان النجاح لأغنية يابشر خاصة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب حيث كانت قصة الكليب تحكي عن مشكلة اجتماعية مهمة وخطيرة وصورت ديانا أغاني عديدة من ألبومها الأخير وكان حصة الأسد للأغاني الخليجية أصدرت حداد أوخر عام 2017 أغنية مصورة بطريقة الفيديو كليب تحمل عنوان إلي هنا حققت الأغنية نجاح كبير لتصبح من أهم الأغنيات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، الأغنية تجاوزت 100 مليون مشاهدة علي موقع اليوتيوب وحققت نسبة استماع كبيرة عبر مختلف التطبيقات الشهيرة. تعتبر ديانا حداد من اوئل الفنانات في الخليج العربي في أحياء حفلات الاعراس للعائلات الكبيرة، تم نسخ مجموعة من أغانيها للغات مختلفة من قبل فنانين أجانب في تركيا وكندا والهند.

رغم العروض الكبيرة والعديدة وافقت أن تكون لأول مرة كوجه إعلاني في عام 2010 لمجموعة أزياء «نعومي» للملابس النسائية عام 2010 شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب نجم الخليج مع الفنانين عبد الله الرويشد وفايز السعيد. شاركت عام 2011 كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الأغنية العمانية مع الفنان عبدالله الرويشد.

العائلة والزواج

لديانا حداد خمسة أخوة هم: لوليتا، داني، فادي، سمير وهي المولودة الثالثة أما والدي ديانا فأبوها جوزيف مسيحي ماروني وأمها منى مسلمة توفيت عام 1999م.

تزوجت ديانا من المخرج الإماراتي سهيل العبدول في أواخر عام 1995 وكانت تبلغ من العمر 19 سنة، وأصدرت في نفس العام ألبومها الأول " ساكن الذي أخرجه زوجها وأخرج لها ألبومات عديدة كان آخرها صاحبي من ألبومها "أول مرة" قبل أن ينفصلا.

أنجبت ديانا إبنتين: صوفي (19 يوليو 1996) وميرا (26 نوفمبر 2007). انفصلت عن زوجها سهيل العبدول في عام 2009.

اعتناقها الإسلام

أشعلت ديانا الصحافة العربية عام 2000 حين أعلنت عبر أحدي المجلات انها اعتنقت الأسلام، وهذا التصريح القصير اشعل الصحافة بين المؤيد والمعارض لقرار ديانا، وفي نفس السياق رفضت ديانا الظهور الإعلامي لأكثر من عامين بعد هذا التصريح واكتفت بإحياء الحفلات، وحتي اخيرا عندما عادت للظهور في بعض البرامج رفضت ان يتم سؤالها عن قرارها وسبب ترك الدين المسيحي واعتناق الدين الإسلامي.

في عام 2012 ظهرت ديانا في حلقة خاصة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر شاشة قناة نايل المصرية، وتكلمت بشكل مختصر عن سبب دخولها الإسلام وقالت إن القرار كان عن قناعة تامة وانها سعيدة بذلك، لكن بعد مرور سنوات من ذلك اللقاء عادت قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام من جديد بعد نشر مجلة الجرس صور لديانا داخل أحدي الكنائس بلبنان بذلك اشتعلت الأقلام من جديد عن عودة ديانا للمسيحية وترك الإسلام، وكانت تلك الصور المنشورة لديانا هي من جنازة والدها جوزيف المسيحي، لم يتأخر رد ديانا عن تلك الأخبار لتنشر صورة خلال شهر رمضان المبارك عام 2016 وهي بالحجاب امام الكعبة وهي تقوم بمناسك العمرة.

في رمضان 2017 تكلمت ديانا اخيرا بالتفاصيل عن سبب دخولها الإسلام من خلال برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي السعودي علي العلياني عبر شاشة mbc1 وقالت ان الدخول للإسلام كان عن قناعة وانها تحترم جميع الأديان السماوية وكشفت ان والدتها كانت مسلمة وكانت تتعلم منها الايات القرانية وكانت تعرف منها عن طقوس الدين الإسلامي وبعد وفاة امها قررت ان تدخل الدين الإسلامي وقالت انها الآن مسلمة وانها سعيدة بذلك وانها تقوم بمناسك العمرة والحج وبالصيام وقراءة القران وأداء الطقوس الإسلامية وختمت كلامها بأن الدين بين العبد وربه.