الجمعة فرقة دنيتنا بمكتبة الإسكندرية

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في تمام السابعة مساء الجمعة 1 مارس بالمسرح الصغير حفلًاموسيقيًا لفرقة: دنيتنا للموسيقى العربية.

يضم الفريق عددًا من الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر ذوي الموهبة، وقد حاز الفريق على المركز الأول في مسابقة المواهبالذهبية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة ثلاث مرات غناء جماعي، والمركز الاول غناء فردي عام2018،2020،2021

كما شارك الفريق في المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينه تطوان بالمغرب عام 2018، وحصل على درع المهرجان.

يقدم الفريق عروضًا منوعة في مسرح الهناجر، ومركز الحرية للإبداع، ونادي سبورتنج، ونادي الصيد وغيرها من الأماكن.