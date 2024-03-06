محافظ سوهاج يفتتح تطوير معهد "الإمام على بن أبى طالب" الأزهري

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معهد "الإمام على بن أبى طالب" النموذجي الابتدائي الأزهري بنين، عقب انتهاء أعمال التطوير به، بتكلفة 8 مليون جنيه، ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير المعاهد الأم بعواصم المدن، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب حاتم مبارك، أعضاء مجلس النواب، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية .

وتفقد محافظ سوهاج سير العملية التعليمية داخل فصول المعهد، وكذا أعمال الصيانة الشاملة والتطوير التي تمت على مدار 10 أشهر، واستمع إلى شرح مفصل عن المعهد الذي يقع على مساحة 2900 متر، ويضم 1297 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، كما افتتح المحافظ خلال زيارته معرض الوسائل التعليمية السنوي الرابع بعنوان "كتف في كتف" لدعم القضية الفلسطينية.

وأشاد " الفقي " بمستوى أعمال التطوير التي تمت بالمعهد لخدمة عناصر العملية التعليمية بالأزهر، معربا عن تقديره لدور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة للاهتمام بالتعليم الأزهري على مستوى محافظات الجمهورية، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، لافتا إلى إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 52 معهد أزهري بتكلفة تخطت 334 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، مما يؤكد اهتمام الدولة المصرية في ظل توجهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل وخاصة الأزهرية، ودور الأزهر كمنارة للعلم والعلماء .