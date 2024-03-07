ايران تعطل شاحنة نفط أمريكية بقرار قضائي

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، وقف "شحنة نفط أمريكية، بعد الشكوى القانونية التي قدمها مصابون بمرض الفراشة".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "عقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة من قبل شركة سويدية وتسببت لهم في إصابات جسدية ونفسية بالغة، قدّم مرضى الفراشة شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة قانون العلاقات الدولية (الفرع 55) في طهران".

وأضافت أنه "بعد المتابعة القانونية التي أجراها محامي القضية، أمرت المحكمة أخيراً بمصادرة شحنة النفط الأمريكية التابعة لسفينة ADVANTAGE SWEET في الخليج وتم حجز هذه السفينة".

وكانت طهران احتجزت سفينة أجنبية بالقرب من ميناء بوشهر، جنوبي البلاد، في يناير الماضي، مشيرةً إلى أنها تحمل مليوني لتر من الوقود "المهرب".