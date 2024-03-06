تحت إشراف وكيل الوزارة.. معرض للمدارس المنتجة بالإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض المدرسة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لعرض منتجات المدارس والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة وتستمر فاعليات المعرض حتى غدا الخميس بمدرسة الشيخ زايد الاعداديه بنات بمدينة الإسماعيلية.

وقال محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان المعرض يتم بمشاركة أقسام المدرسة المنتجة بالادارات التعليمية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ويوم الأم .

و يضم المعرض منتجات غذائية وياميش رمضان وملابس وهدايا عيد الأم وادوات منزلية وغيرها من المنتجات التى تلزم كل بيت بأسعار مخفضة .

ويقام المعرض تحت رعاية محمد بحيرى وكيل الوزارة و سامى فضل وكيل المديرية و اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وشرين عبدالجليل مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية.

والمدرسة المنتجة شعار رفعته وزارة التربية والتعليم المصرية لإقامة مشاريع إنتاجية داخل المدارس، يديرها الطلاب والمدرسون بهدف تربية رجال أعمال ناجحين من الطلاب يمكنهم إقامة مشاريع مشابهة لها عند انتهاء دراستهم. وتفيد في نقل الخبرة من المعلمين للطلاب وتوفر جو طبيعي لتعلم إدارة المشاريع الناجحة. وهذه الفكرة قائمة على استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.

وقد دخلت الفكرة حيز التنفيذ في مارس عام 2001 وصدر بها قرار وزاري رقم 12 وقرار رقم 35 .

