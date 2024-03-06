ندوة عن مدونة السلوك الوظيفى لكليات طب الاسنان والصيدلة والتمريض بجامعة الفيوم

نظمت إدارة المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية فى جامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "مدونة السلوك الوظيفي: الأهمية والتطبيق" لكليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض، حاضر خلالها الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة السيمنار بكلية طب الأسنان.

بحضور الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، و الدكتورة الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد عادل القائم بأعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و مديري الإدارات والعاملين بكليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض.

القواعد والأطر الحاكمة

أكد الدكتور تامر مجدي أن الهدف من الندوة هو التعرف على أهمية مدونة السلوك الوظيفي، وأهم القواعد والأطر الحاكمة ، وكيفية التطبيق للمدونة والاستفادة منها في تطوير وتحسين الجهاز الإداري.

كما تحدث عن رؤية وأهداف المدونة مشيرًا إلى الإطار الموضوعي للمدونة الذي ينقسم إلى تعهدات الجهاز الإداري للدولة (ميثاق المواطن)، والتزامات جهة العمل تجاه الموظف، والتزامات الموظف العام والتي تتضمن الولاء والإخلاص للوطن، واحترام الدستور والقانون، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي، والالتزام بجودة تقديم الخدمة والمحافظة على المال العام والممتلكات والموارد العامة.

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات.























