مدير جمعية المحاربين القدماء: ٩ مارس يوم الشهيد كان يوماً حاسماً في تاريخ العسكرية المصرية

خطة شاملة للإحتفالات بذكرى يوم الشهيد تتضمن وضع اكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول ومعارض فنية لعرض ابداعات واعمال المحاربين القدماء

جهود كبيرة لرعاية ذوى الهمم ومزايا كبيرة لمصابي الحروب والمحاربين القدماء

أكد اللواء أ.ح مدحت عبدالعزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء، إن إختيار يوم 9 مارس كيوم للوفاء للمحاربين القدماء وكيوم للشهيد لم يتم لمجرد إحياء ذكرىللفريق أول عبدالمنعم رياض بينما تم إختياره لما يحويه هذا التاريخ من مغزى عميق للتضحية والفداء.. فتاريخ مصر ملئ بعلامات البطولة والفداء على مر التاريخ لكن يوم 9 مارس 1969، واشار مدير الجمعية خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة يوم الشهيد ، الى ان يوم ٩ مارس كان يومًا حاسمًا في العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيليبداية من 1948، 1956، 1967 وحرب الإستنزاف وحتى نصر أكتوبر العظيم عام 1973، والذي أعاد للأمة العربية كرامتها وثقتها إذ أثبت للعالم إن مصر الصامدة لا تُهزم أبدًا ، فكان الفريق أول عبدالمنعم رياض رحمه الله عليه في الصفوف الأولى على الجبهة المصرية بين جنوده وأثناء تبادل إطلاق النيران نال الشهادة وهو يستحقها فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك أختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها ، مشيرا الى أن هذا اليوم يذكر المصريين بالتلاحم ، وأن شعب مصر نسيج واحد فقد نال الشهادة أيضًا في أول أيام حرب أكتوبر 1973 على الجبهة السيد العميد شفيق متري سدراك قائد أحد الألوية بالجيش الثاني الميداني وأثبت دائما أن شعب مصر هو شعب واحد يدافع عن تراب مصر.

وعن خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام، أكد اللواء مدحت عبدالعزيز ان جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اعدت خطة شاملة للإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تتضمن قيام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسادة قادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكبار قادة القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول ، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بحضور السيد القائد العام للقوات المسلحةوزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكذلك إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء، وإقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة (تتابع) بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، كما سيتم عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال، كما اكد مدير جمعية المحاربين القدماء ، ان الفاعليات تتضمن زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات (المناطق العسكرية – القواعد البحرية/الجوية- الكليات العسكرية- مصانع القوات المسلحة- نوادي القوات المسلحة- المزارات السياحية) مخطط تنفيذ عدد من الرحلات بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وعن نشاة جمعية المحاربين القدماء ، اكد مدير جمعية المحاربين القدماء، ان جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أعرق الجمعيات العالمية التي أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم كافة أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات إيمانًا منها ومن القيادة العامة للقوات المسلحة بما قدموه لهذا الوطن وصون مقدساته، خاضت مصر عددًا من الحروب خلال تاريخها الحديث إستنفذت خلالها مواردها البشرية والإقتصادية ودفع جيل كامل ثمن هذه الحروب التي استمرت نحو حوالى ربع القرن وقد أبى هذا الجيل إلا أن يحارب في سبيل نصرة الحق والدفاع عن الأرض فتعددت البطولات وتجلت التضحيات ولم يكن للجندي المصري سوى هدفين في حياته النصر أو الشهادة ولا يملك الإنسان أغلى من نفسه وحياته ليضحي بها للدفاع عن الشرف والأرض ولا يقاس عمر الإنسان بالسنوات التي يعيشها ولكن يقاس بعمق تأثيره وإنجازاته التي رسمت للأمة طريق الخلاص وعنوان الأمل. ورفضت الحروب التي خاضتها مصر قبل أن تنتهي إلا أن تترك ذكرى لا تنسى في المجتمع المصري فقد خلفت ورائها المصابين من العمليات الحربية والعديد من أسر الشهداء، وفي إبريل عام 1951 تم إنشاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لترعى مصابي عمليات وأسر شهداء حرب فلسطين عام 1948 وكان أول رئيس لها اللواء محمد نجيب كاحد مصابي حرب فلسطين عام 1948، وفي عام 1953 إنضمت الجمعية إلى الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء ومقرها باريس (جينيف حاليًا) وكانت من أوائل الجمعيات التي انضمت إليها،وفي عام 1960 دعت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلا من سوريا وغزة (فلسطين) بتأسيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وفي عام 1961 تم إشهار الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ومقره (القاهرة) وتوالت انضمام المنظمات التي ترعى شئون المحاربين القدماء وضحايا الحرب في الوطن العربي، وفي عام 1971 تم نقل تبعية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الحربية، وفي عام 2005 تم ضم جمعية الوفاء والأمل إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والتي كانت تتبع وزارة الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت ليصبح فرع من فروع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وفي عام 2012 تم دمج الجمعية المصرية برعاية أسر القوات المسلحة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، ان الخدمات والأنشطة التي تقدمها جمعية المحاربين لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية

1- الرعاية الإجتماعية:

تصرف الجمعية 7 أنواع من الإعانات والمساعدات وهي:

(الإعانة الثابتة / إعانة بدل مرافق / الإعانة العاجلة / الإعانة الملحة / إعانة الزواج /

إعانة الوفاة / إعانة السلفة)

- صرف بدل نقدي للأجهزة التعويضية وتصرف للأعضاء المصابين (مصابي العمليات وكذا المصابين أثناء الخدمة) طبقًا لتشخيص الإصابة ولائحة الجمعية وبقرار من المجلس الطبي العسكري.

-صرف الدراجة البخارية بدون تحمل العضو أي تكلفة.

-صرف قطع غيار الكرسي المتحرك بعد مرور (2) عام من تاريخ صرف الكرسي المتحرك.

-المرور الدوري على مصابي العمليات بجميع المستشفيات العسكرية وتقديم لهم الهدايا العينية.

-طبقا لتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتم تكريم جميع المستفيدين من مصابي العمليات سنويًا تكريم من خلال المرور وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور السادة المحافظين والعمل على حل مشاكلهم.

-تكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء مصابي العمليات سنويا في الشهادات الدراسية المختلفة.

2- الرحلات والمعارض الفنية:

-تنظيم رحلات اليوم الواحد (للمناطق العسكرية /القواعد البحرية/ الجوية/الكليات العسكرية/ مصانع القوات المسلحة/ المزارات السياحية) لمصابي العمليات واسر الشهداء بجميع محافظات الجمهورية.

-تنظم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عدد 2 معرض فني للمحاربين القدماء ومصابي العمليات واسر الشهداء معرض بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم ومعرض في احتفالات أكتوبر .

3- المصيف :

تنظيم رحلات ومصايف لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالمجان بالتنسيق مع هئية التنظيم والإدارة.

تنظيم رحلات ومصايف لمصابي العمليات الحربية وأعضاء الجمعية لمصيف جمعية المحاربين القدماء.

4- الأنشطة الرياضية:

ممارسة الأنشطة الرياضية للمصابين من أعضاء الجمعية بالنادي الرياضي لجمعية المحاربين القدماء (المقيد باللجنة البارالمبية المصرية) من خلال عدد (6) فرق رياضية (كرة السلة للكراسي المتحركة – ألعاب القوى – تنس طاولة- سباحة- رفع الأثقال – كرة الريشة).

5- التوظيف:

طبقا لقرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لسنة 2017 بشأن قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تعيين أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء ويجوز تعيين أحد أبنائهم.

6- التعليم الفني :

طبقا لقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم (170) بتاريخ 29/09/2022 بتعديل بعض أحكام المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (45)

1- المدارس الحكومية – مدارس المتفوقين – المدارس الرسمية للغات – المدارس الرسمية الدولية: يتم الإعفاء بنسبة 100% من المصروفات الدراسية والإعفاء بنسبة 100% من الإشتركات والخدمات الإضافية والأنشطة والرحلات ومجموعات التقوية وشرط التقيد بالمربع السكني للإلتحاق والتحويل من تلك المدارس في أي وقت خلال العام الدراسي لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية عجز كلي وعجز جزئي.

2- المدارس الخاصة (عربي - لغات) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية: يتم الإعفاء بنسبة (100)% من المصروفات الدراسية والإعفاء بنسبة 100% من الإشتركات والخدمات الإضافية والأنشطة والرحلات ومجموعات التقوية وشرط التقيد بالمربع السكني للإلتحاق والتحويل من تلك المدارس في أي وقت خلال العام الدراسي لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية عجز كلي فقط، ويتم الإعفاء بنسبة (50)% فيما سبق لمصابي العمليات الحربية والإرهابية عجز جزئي.

3- المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية: يتم الإعفاء بنسبة 50% من المصروفات الدراسية والإعفاء بنسبة 100% من الإشتركات والخدمات الإضافية والأنشطة والرحلات ومجموعات التقوية وشرط التقيد بالمربع السكني للإلتحاق والتحويل من تلك المدارس في أي وقت خلال العام الدراسي لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية عجز كلي فقط، يتم الإعفاء بنسبة 25% من المصروفات الدراسية والإعفاء بنسبة 50% من الإشتركات والخدمات الإضافية والأنشطة والرحلات ومجموعات التقوية وشرط التقيد بالمربع السكني للإلتحاق والتحويل من تلك المدارس

في أي وقت خلال العام الدراسي لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية عجز كلي وعجز جزئي.

7- التعليم العالي:

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته رقم 60 بتاريخ 8/6/2017 أن تكون الأولوية في الحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة والأهلية لأبناء أسر الشهداء ومصابين العمليات الحربية والإرهابية من القوات المسلحة.

الرعاية الطبية والأجهزة التعويضية والتكميلية:

1- في حالة عدم وجود بطاقة علاجية أو تأمين صحي لأسر الشهداء وللمصابين يتم العلاج حالة بحالة بتصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على نفقة القوات المسلحة.

2- في حالة المصابين الحاصلين على بطاقة علاجية يتم العلاج على نفقة القوات المسلحة

(علاج شامل).

3- تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى المجهز بعدد 30 وحدة غسيل كلوي وطبقًا لتصديق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

4- إنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب (الوفاء والأمل).

5- تقديم العلاج التأهيلي المناسب للحالات المرضية للمقيمين بفرع الوفاء والأمل من خلال مركز العلاج الطبيعي.

النقل:

1- السفر بالسكك الحديدية بربع الأجر.

2- المواصلات العامة بالمجان.

3- الأتوبيسات المكيفة بربع الأجر.

4- السفر بواسطة الطائرات المملوكة للدولة لأعضاء الجمعية والمصابين(بنسبة تخفيض 50% للطيران الخارجي ونسبة 25% للطيران الداخلي).

5- السفر بواسطة البواخر المملوكة للدولة مجانًا.

6- يتم منح اشتراك المترو بالمجان لمدة 5 سنوات ويجدد.

7- ركوب الأتوبيسات التابعة للشركة القابضة لنقل البحري والبري بربع الأجرة مع تحصيل مقابل خدمة التكيييف والفيديو عدا البولمان والسهم الذهبي والخدمة المميزة.

8- الدخول إلى أماكن انتظار السيارات بميناء القاهرة الجوي دون دفع رسوم وذلك

لمدة 3 ساعات فقط.

9- إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وكذا ضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

الثقافة والفنون:

السماح بدخول المعارض والمسارح والسينما ودار الأوبرا المملوكة للدولة بقيمة 50%.

السياحة والآثار:

الدخول من بوابة شاطئ المعمورة والمنتزة بالأسكندرية بكارنية المحاربين بالمجان للعضو نفسه

الحج والعمرة :

تنظيم قرعة الحج والعمرة على نفقة القوات المسلحة لمصابي العمليات الحربية عن طريق هيئة التنظيم والإدارة ق.م.

كما اشار مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، الى ان مصر شهدت في الآونة الأخيرة تقدم ملحوظ في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وان جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مصابي الحروب دعمت ذوي الهمم من المحاربين القدماء، وان من دواعي الفخر والسرور أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وهذا ما تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وفي مواصلة جهود تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لبناتنا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر نادي المحاربين القدماء الممثل الوحيد للقوات المسلحة في مجال رياضة المعاقين والمسجل في اللجنة البارالمبية واتحاداتها مننذ سنة 1995 وحتى الان، ولأول مرة في تاريخ نادي المحاربين القدماء تحصلت الفرق الرياضية على عدد 4 كأس وعدد 149 ميدالية خلال الموسم الرياضي 2022/2023 في ألعاب:كرة السلة – تنس الطاولة – رفع أثقال – السباحة – ألعاب قوى – الريشة الطائرة

وبناءا على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالإهتمام بالرياضة واوامر مدير الجمعية فقد تم تطوير منظومة وأدوات التدريب بنادي المحاربين القدماء لتتماشى مع أحدث ما تم الوصول إليه، ففي لعبة رفع الأثقال ، تم اشتراك فريق رفع الاثقال في عدد 1 بطولة جمهورية لرفع الأثقال وحصل الفريق على كاس بطولة الجمهورية بمستوى ٤ ميداليات ذهبية ، و٤ فضية ، وفضيتان ، وتم الاشتراك اللاعب مظهر تمام واللاعبة صفاء محمد ابراهيم واللاعب شعبان يحي الدسوقي في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وقد تحصل اللاعب مظهر تمام على الميدالية الذهبية.

وقد تحصلت اللاعبة صفاء محمد ابراهيم على الميدالية الذهبية، وقد تحصل اللاعب شعبان يحي الدسوقي على الميدالية الذهبية، كما تم اشتراك فريق تنس الطاولة في عدد 3 بطولات جمهورية وقد تحصل الفريق على كأس بطول الجمهورية :

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

19 7 15 41

كما تم اشتراك عدد 3 لاعبين في فريق تنس الطاولة في بطولة فرنسا الدولية وهم :

اللاعب خالد عبدالسلام حصل على الميدالية الذهبية (فردي -زوجي).

اللاعبة فوزية غمرى حصلت على الميدالية الذهبية (فردي -زوجي).

اللاعبة منى محمد الشبراوي حصلت على الميدالية الفضية (زوجي).

الريشة الطائرة:

تم اشتراك فريق الريشة الطائرة في عدد 2 بطولة جمهورية والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي وقد حصل الفريق على الميداليات وهي

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

5 12 15 32

كرة السلة للكراسي:

تم اشتراك الفريق في بطولة الدوري لكرة السلة للكراسي المتحركة التي أقيمت بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وحصل الفريق على المركز الأول.

السباحة:

تم اشتراك فريق السباحة في عدد 3 بطولة الجمهورية وبطولة كأس مصر

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

3 18 5 26

ألعاب القوى

تم اشتراك فريق ألعاب القوى في بطولة الجمهورية والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي وحصل الفريق على الميداليات

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

10 8 11 29

كما اكد اللواء أ.ح/ مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال المؤتمر الصحفي في كلمته للأجيال الجديدة عن معنى الاحتفال بيوم الشهيد، ان الأجيال الجديدة هم ثمرة المستقبل وأملنا في الغد لذلك فيجب أن يدركوا أنه في هذا اليوم (يوم الشهيد) نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحيي أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ونقف تحية إجلال وتقدير لجيل ذهبي من شعب مصر أبى الخضوع للنكسة والانحناء للهزيمة فقدم العديد من التضحيات من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة، من حق الأجيال القادمة أن يعرفوا بطولات محاربينا حتى لا تضيع دمائهم التي فقدوها هباءا ومن حقهم أيضًا أن يتخذوا من تلك الكوكبة من البشر الذين عبروا بنا إلى حدود التنمية والمستقبل وأقول لهم أن سيناء عادت بعد ملحمة من البطولات والانجازات تواصلت مع العمل الدؤوب والإصرار العظيم من جانب الشعب المصري.

أما رسالتي الأخيرة التي أوجهها لشباب مصر القادم أن السلام لا يأتي من فراغ ولكنه أيضا لا يستمر ألا بقوة تحميه وإن السلام ثمن تدفعه الشعوب من دم أبطالها وأرواح شهدائها وكما قيل في اوبريت أكتوبر2009 خلال الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثون لنصر أكتوبر العظيم (السلام عايز سلاح) وأضيف أيضا السلام عايز رجال يحبوا وطنهم ويؤمنوا به.