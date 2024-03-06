قوات حرس الحدود تنجح فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات جنوب مصر

نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الإتجاة الإستراتيجى الجنوبى ، حيث قامت بمطاردة والقبض على عدد (2) من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر ، عثر بحوازتهما على (2595) كجم من مادة الحشيش و(354) لفافة لنبات الهيدرو تزن (345) كجم ، و(144) لفافة لمادة الأفيون بإجمالى وزن (40) كجم ، و(12) لفافة لنبات البانجو بإجمالى وزن (24) كجم ، كما ضُبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و(2) بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب وعدد (135) طلقة آلية و(25) طلقة قناصة و(7) خزنة آليةو(2) خزنة قناصة ومبلغ مالى قدره (8915) جنيه مصرى ، وقد تم عرض الواقعة على الجهات المختصه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.





يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصرى علي كافة الإتجاهات الإستراتيجية.