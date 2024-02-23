جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب مبيدات زراعية بالإسكندرية

نجحت جمارك الدخيلة بغرب الإسكندرية ضبط محاولة تهريب مبيدات زراعية قدرت قيمتها ملايين الجنيهات، تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق اللوجستية من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية المحظور إستيرادها أو تداولها إلا بموافقة مسبقة طبقاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا يفيد بناءً على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للمناطق اللوجستية برئاسة ممدوح عبد الغني وإدارة المركز اللوجستي برئاسة الدكتور ياسر البكري السنباطي و حسن سليط مفادها محاولة شركة ت . ك تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول حاوية 20 قدم رقم FFAU1396877 واردة من الصين ومقدم عنها البيان الجمركي رقم 466528 والصنف طبقاً للمستندات المقدمة عبارة عن زيت مادة مساعدة .

وتم تشكيل لجنة من عبد السلام عارف وطارق خليل وعماد الدين صبري وجمال صالح من المركز اللوجستي ومحمد شحاته مدير إدارة الفحص وأحمد حامد مدير التعريفة بالفحص الثانية التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهريب برئاسة محمد مصطفى درويش ومحمد عويضة مدير إدارة التهريب بالدخيلة وطلعت مراد ومحمود فيالة مدير إدارة الأمن الجمركي لمعاينة المشمول وسحب عينة وإرسالها للتحليل بالمعمل المركزي للمبيدات فأفاد المعمل بأن الصنف مبيد خام في صورة زيتية بنسبة 94.87% .

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية .

ولغت التعويضات والرسوم المعرضة للضياع والغرامات 25 مليون و 500 جنيه .