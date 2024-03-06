سقوط عنصرين إجراميين لحيازتهما أسلحة نارية في البحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديرية أمن البحيرة، حيث تمكنت من ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهما(25 فرد محلى).

المشدد 5 سنوات لمُدان بترويج المخدرات



أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، حكمًا بمعاقبة متهم بترويج المخدرات فى البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على 20 قطعة لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.