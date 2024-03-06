اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل اجتماعات الدورة 161 لمجلس الجامعة

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعًا تشاوريًا، بمقر الجامعة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط؛ وذلك قبيل أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛ لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس .

وكان اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد انعقد، أمس الأول الاثنين، برئاسة موريتانيا خلفا للمملكة المغربية؛ لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة.