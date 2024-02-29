مدير صندوق النقد الدولي: "كنا بطيئين في معالجة أزمة المناخ"

اجتمع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ساو باولو، في أول مناقشات استمرت يومين واجتماعات ثنائية وحلقات نقاش جانبية.

وركز الاجتماع على دور السياسات العامة في مكافحة أوجه عدم المساواة، وهي إحدى القضايا التي اختارتها البرازيل كأولوية في فترة رئاستها للمجموعة.

قالت كريستالينا جورجييفا ، المدير الإداري للنقد الدولي ، إن البلدان كانت بطيئة في معالجة تغير المناخ، خلال حدث الابتكار المالي من أجل المناخ والتنمية ، الذي روج له بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) ، بالتوازي مع الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين .

وأضافت جورجيفا، "حتى اليوم ، نبني تعبئة في جميع أنحاء العالم ، إذا وضعنا جميع المساهمات الوطنية المحددة معا ، فسنخفض الانبعاثات في هذا العقد بنسبة 11٪ فقط. وعلينا أن نذهب إلى مكان ما بين 25 و 50٪ لتحقيق النجاح».

بعد تشخيص إصابته ب COVID-19 يوم الأحد ، ألقى وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد خطابه الافتتاحي افتراضيا. واقترح حداد أن توحد الدول في جميع أنحاء العالم قواها لفرض ضرائب على الثروات الكبيرة كأحد التدابير لمعالجة عدم المساواة العالمية.

وقال حداد: "مع الاعتراف بالتقدم المحرز في العقد الماضي، يجب أن نعترف بأننا ما زلنا بحاجة إلى جعل المليارديرات في العالم يدفعون مساهماتهم وضرائبهم العادلة".

تجمع مجموعة العشرين أكبر 19 اقتصادا في العالم والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وتولت البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة للمرة الأولى هذا العام.