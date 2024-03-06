كارلا حداد تنافس عارضات الأزياء بأحدث صيحات موضة 2024 (صور)

تملك الإعلامية اللبنانية كارلا حداد قوام ممشوق مثلما قوام عارضات الأزياء وهذا ما جعلها تتألق بأحدث قصات فساتين السهرة لتطل بإطلالاتها الساحرة الخاطفة للقلوب قبل الاذهان.

وتألقت كارلا حداد في أحدث ظهور لها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الأوف شولدر، بأكمام المنسدلة؛ لتواكب موضة ربيع وصيف 2024، اتسم بشق مثير، كشف عن أحد ساقيها، صمم الفستان من قماش ناعم بلون البيج وطرز ببعض الخرز من جانب واحد، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون الكحل الأسود والماسكرا في عينيها مع لون النود في الشفاه.

كارلا حداد

كارلا حداد من مواليد 11 أكتوبر 1981 إعلامية، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية.

حياتها

ولدت كارلا في بيروت، أصلها من بلدة روم (جزين) درست الصحافة والإعلام في الجامعة، وعندما تخرجت عملت كعارضة أزياء.

بدأت مشوارها الفني في سن السابعة عشرة من خلال مجال تصوير الإعلانات التجارية وعروض الأزياءكما ظهرت كموديل في كليب «أمان أمان» للفنان ربيع الخولي. دخلت مجال التلفزيون عام 1999 عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بمحض الصدفة مع فريق «منع في لبنان» الذي كان يديره الكاتب المسرحي مارك قديح وشاركت معهم في العروض الساخرة، إنتقلت بعدها لتقديم «النشرة الجوية» ضمن نشرة الأخبار المسائية، عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول «كارلا لالا» وكان ذو طابع فني من إعداد طوني خليفة، إضافة للبرنامج الساخر منع في لبنان، في تموز عام 2006 قدمت البرنامج الغنائي الضخم يا ليل يا عين مع زوجها الأول طوني أبو جودة.

شاركت كارلا في المسلسل «خطايا صغيرة» الذي كان نقطة الانطلاقة في التمثيل عام 2005، وفي عام 2010 قدمت برنامج حلوة ومرة مع عدة زميلات تحول فيما بعد ليصبح حلوة بيروت مع المنتجة رولا سعد، عام 2013 إنتقلت لشاشة إم تي في اللبنانية لتقدم برنامج رقص النجوم بنسخته العربية لموسمين، إضافة لتقدميها المسرحيات الكوميدية والإعلانان مع زوجها طوني أبو جودة، في مارس 2016 بدأت بتقديم برنامج المواهب نجم الكوميديا على قناة الحياة المصرية وإم تي في اللبنانية.

في مارس 2018 قدمت برنامج المواهب«نجوم بلا حدود» بموسمه الثاني على شاشة قناة الآن. في مارس 2019 عادت إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال لتقديم برنامج فني منوع بعنوان ست وستات وتغير اسمه ليصبح «في ميل» واستضافت فيه العديد من النجوم.في يناير 2023. قدمت برنامج "The stage المسرح "في رمضان 2023 شاركت بتقديم برنامج المقالب رامز نيفر إند مع رامز جلال على شاشة إم بي سي وتم تصويره في السعوديةفي يونيو 2023 قدمت حفل جوائز مهرجان الزمن الجميل بدورته السادسة.

حياتها الخاصة

تزوجت من الإعلامي والممثل طوني أبو جودة في الرابع من أكتوبر 2004 عام 2009 رزقت بابنتها الوحيدة ليا، وفي 8 يونيو 2020 أعلنت انفصالها رسميًّا عن زوجها بعد زواج دام 16 عامًا. في التاسع من سبتمبر أعلنت زواجها من اللبناني وائل قسيس

الإعلامية اللبنانية كارلا حداد

الإعلامية اللبنانية كارلا حداد