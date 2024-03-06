مصطفى عبيد: المجتمعات العربية الإسلامية متخلفة عن ركب الإنسانية والتنمية

كشف الكاتب الصحفي مصطفى عبيد، عن تفاصيل ما جاء في مقال له "بحث في أسرار التخلف العربي الإسلامي"، مشددًا على أن هذا هو توصيف حقيقي ومباشر ولغوي للموقف الحالي، موضحًا أن الدول العربية والإسلامية هو أنها هي دول متخلفة عن ركب الإنسانية والتنمية الحضارية.

وأشار "عبيد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نسبة المجتمع العربي من الاختراعات في القرن الحالي هو لا شئ أو بسيط جدًا وهذا المعايير الحقيقي لقياس التقدم، موضحًا أن لابد أن نسأل أنفسنا بشكل ديني أو إسلامي من الذي خدم البشرية هل حسن البنا أم مخترع أو مكتشف "البنج"، مؤكدًا أنه قطعًا مخترع "البنج" خفف الكثير من الآلام عن المرض.

وأوضح أن المجتمع العربي والإسلامي كأفراد شاركوا في العديد من الاختراعات والاكتشافات، مشددًا على أن منظومة المجتمع المتقدم هي ما تظهر وتبرز كفاءات المواطنيين، منوهًا بأن عدد الفائزين بنوبل من الوطن العربي 12 شخصًا، وعدد الفائزين بنوبل في الولايات المتحدة الأمريكية 336 شخص من بينهم علماء في الكمياء والطب والفيزياء.