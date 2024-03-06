كورتوا يقترب من العودة للمشاركة مع ريال مدريد

أقترب البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد من حراسة عرين الملكي بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها.



وكان كورتوا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أغسطس الماضي ولم يلعب أي مباراة مع الملكي قبل بداية الموسم الكروي الجديد.



وكانت العودة المتوقع لكورتوا مع ريال مدريد في 27 مارس المقبل بعد أشهر من الغياب بسبب جراحة الركبة التي أجراها في الرباط الصليبي.



وشارك كورتوا في المران خلال الأيام الماضية وقدم مستويات جيدة لكنه سيستمر في مرحلة التعافي حتى نهاية التوقف الدولي المقبل.



التوقف الدولي المقبل بعد يوم 16 مارس الحالي بالنسبة لنادي ريال مدريد حتى نهاية الشهر لكن من المفترض أن يكون كورتوا لديه القدرة على المشاركة في المباريات بعد ذلك.



يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو يوم 31 مارس في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.