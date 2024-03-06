البورصة تسجل مستوى تاريخي بمكاسب 85.3 مليار جنيه بمستهل التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء مستويات تاريخية بعد تحريك سعر الصرف بالقطاع المصرفي.

ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 85.3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 2.172.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوي 32134نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.5%.