محافظ الغربية يتابع المرحلة الثانية من تطوير كورنيش كفر الزيات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجوله صباحية لمتابعة الاعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض، بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

وأشار رحمي إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، على ضفاف فرع رشيد، نهر النيل، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشي وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفس حضاري لأهل المحافظة بصفة عامة وأهل كفر الزيات بصفة خاصة.