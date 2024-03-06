‏ورشة عمل لتدريب 50 طبيبًا علي المناظير والموجات فوق الصوتية بمستشفيات سوهاج

ينظم قسم النسا والتوليد بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "مناظير بطن ورحمية‬ وموجات فوق الصوتية" (سونار)، لتدريب أكثر من 50 طبيب من الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات محافظة سوهاج ومراكزها، والتي تستمر حتي 9 مارس الجاري، بقاعة التعليم الإلكتروني بقسم النسا والتوليد بالمستشفي الجامعي القديم.

‏وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن تنظيم تلك الورشة يعد باكورة المرحلة الأولى من سلسلة التعليم الطبي المستمر والممارسة الطبية للشباب الأطباء بمحافظة سوهاج، لإرساء القواعد والأساس العلمية الصحيحة فيما يخص جراحات مناظير البطن والمناظر الرحيمية ورعاية الأم والجنين.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن هذه الورش تأتي في إطار استراتيجية التعليم الطبي المستمر التي تتبناها الكلية في شتي مجالات الطب، وحرصاً منها علي صقل مهارات الأطباء و توفير الوقت و الجهد المستقطع للسفر خارج حدود محافظه سوهاج لتلقي دورات مناظره، وتعمل على نشر العلم في الممارسة الطبية الصحيحة من خلال قسم النساء والتوليد بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة جراحة المناظير المتقدمة، موجهاً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لدعمه الكبير لكلية الطب البشري في شتي المجالات.

‏وأضاف الدكتور صلاح رشيد رئيس القسم أن الورشة شارك فيها اكثر من 50 متدرب ما بين أطباء مقيمين في مستشفيات سوهاج الجامعية بحرميها القديم والجديد، ومستشفيات محافظة سوهاج ومراكزها من خلال بروتوكول التعاون بين نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج، وقسم التوليد والنساء والمركز الإقليمي للتدريب بسوهاج.

وأوضحت الدكتورة رانيا الخليلي منسقة الورشة والمشرفة علي تعليم الأطباء، أن الورشة مجانية للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، وبأجر رمزي للأطباء من الخارج، مشيرة الي ان المتدرب يحصل على شهادة اجتياز للدورة معتمدة من المركز الإقليمي للتدريس بسوهاج.

جدير بالذكر ان فعاليات الورشة حاضر فيها نخبة من اساتذة النساء والتوليد من بينهم الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم النساء والتوليد ، الدكتور عثمان عبد الكريم الرئيس الشرفي لورشة العمل، والدكتور محمد يحيى، والدكتور محمد صبري، بوحدة مناظير البطن، والدكتور محمد أبو الليل، والدكتور أحمد حسين بوحدة الفحص بالموجات فوق الصوتية بالقسم.