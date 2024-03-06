ال جي: نهدف لريادة خدمة ما بعد البيع ومواعيد مسائية في رمضان

قال محمد جداوي رئيس قسم التسويق في شركة ال جي، إن خدمة ما بعد البيع واحدة من أهم القطاعات في الشركة.

أضاف جداوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن إدارة ال جي مهتمة بخدمة ما بعد البيع، على قدر اهتمامها بالمنتجات.

تابع هوسوك يو الرئيس التنفيذي لخدمة ما بعد البيع بشركة ال جي مصر، أن الشركة تهدف إلى أن تكون رقم 1 في مجال خدمة ما بعد البيع بناء على 3 عوامل وهي الخدمة الأساسية والمتميزة والسريعة.

أشار إلى احترام رغبة العميل في اختيار مواعيد الصيانة، موضحاً أن الشركة ستقدم مواعيد مسائية في شهر رمضان الكريم.

لفت إلى تقديم الشركة صيانة مجانية لأجهزة التكييف الخاصة بها قبل فصل الصيف.