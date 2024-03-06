إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى غدًا

تستضيف جامعة القاهرة، غدًا الخميس، حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

ويرأس تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

ويضم تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى جامعات: القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها والأزهر، وعدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة.

أهداف تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى؛ يأتي تنفيذًا لمحور التكامل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الصناعة لتعمل بصورة تكاملية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن تحالف إقليم القاهرة الكبرى يأتي لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التحالف سيسهم في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القاهرة الكبرى عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أهمية تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى في توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.