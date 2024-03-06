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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية الشوبك الغربي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنطلق من جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، قافلة تنموية شاملة من تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والأزهر وعين شمس وحلوان وبنها) لقرية الشوبك الغربي بمركز البدرشين. 

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، والتي تسهم في تنمية وتطوير قرى مصر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأورام، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والزراعة، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، حيث تأتي هذه القافلة في إطار تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى تنفيذًا لمحور التكامل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعات تحالف إقليم القاهرة الكبرى تشارك في  المبادرات الرئاسية

وتحرص جامعات تحالف إقليم القاهرة الكبرى على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى قيام القافلة بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا وتدريبهم على المشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات.

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