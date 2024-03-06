عرابي يكشف أسباب اعتذاره عن عدم تدريب منتخب مصر

تحدث أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق عن أسباب اعتذاره عدم تدريب منتخب مصر ضمن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

تحدث مدرب الأهلي السابق عن أسباب اعتذاره عدم تدريب منتخب مصر ضمن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.



أضاف عرابي خلال حواره مع كريم رمزي في برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "تلقيت اتصالا من إبراهيم حسن مدير المنتخب وعرض علي التواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني".



وواصل: "اعتذرت للكابتن إبراهيم حسن، وأكدت له أن تواجدي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني شرف كبير، ولكن لدي ظروف خاصة تمنعني من التواجد في الوقت الحالي".



وتابع عرابي أنه تربطه علاقة قوية بالثنائي حسام وإبراهيم حسن منذ كانا معه في النادي الأهلي والعلاقة الطيبة مستمرة إلى الآن.



ويرى عرابي أن المنتخب الوطني سيحقق نجاحات كبيرة تحت قيادة حسام حسن وجهازه الفني.

