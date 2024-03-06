الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بسعر سنوي 30%

بوابة الوفد الإلكترونية

طرح البنك الاهلي المصري اليوم شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى ٣٠٪؜ السنة الاولى و ٢٥٪؜ للسنة الثانية و ٢٠٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية. 

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪؜ للسنة الاولى و ٢٢٪؜ للسنة الثانية و ١٨٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤. 

كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪؜ بدورية صرف العائد شهريا. 

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى ٢٧٪؜ تصرف بنهاية المدة و ٢٣.٥٪؜ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى ٢٣٪؜ بدورية صرف العائد يوميا

الجريدة الورقية