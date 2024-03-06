شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بسعر سنوي 30%

طرح البنك الاهلي المصري اليوم شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى ٣٠٪؜ السنة الاولى و ٢٥٪؜ للسنة الثانية و ٢٠٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪؜ للسنة الاولى و ٢٢٪؜ للسنة الثانية و ١٨٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤.

كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى ٢٧٪؜ تصرف بنهاية المدة و ٢٣.٥٪؜ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى ٢٣٪؜ بدورية صرف العائد يوميا