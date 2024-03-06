شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بسعر سنوي 30%
طرح البنك الاهلي المصري اليوم شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى ٣٠٪ السنة الاولى و ٢٥٪ للسنة الثانية و ٢٠٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪ للسنة الاولى و ٢٢٪ للسنة الثانية و ١٨٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤.
كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪ بدورية صرف العائد شهريا.
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى ٢٧٪ تصرف بنهاية المدة و ٢٣.٥٪ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى ٢٣٪ بدورية صرف العائد يوميا