اقتصادي يكشف أسباب رفع الفائدة 6٪

كشف الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي اليوم بنسبة ٦٪ بواقع ٦٠٠ نقطة أساس يرجع ذلك الى عوائد اتفاقية مشروع رأس الحكمة ليتمكن البنك المركزي سيطرته على السوق حيث يرغب البنك في القضاء على السوق الموازية للدولار لذلك رفع سعر الفائدة.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن رفع سعر الفائدة سيجعل المواطنين يستثمرون في الجنيه المصري وبالتالي أغراهم البنك المركزي بذلك للحد من التعاملات الخاصة بالدولار بالسوق السوداء، وأيضًا كبح جماح التضخم حيث يرغب البنك في القضاء على الارتفاعات في أسعار السلع، فكونه استحوذ على القوة الشرائية فإنه قلل الطلب على السلع والمنتجات وبالتالي تقل أسعار السلع.

وذكر، الخبير الاقتصادي، أن القرار يعطي الفرصة لأصحاب الأموال والمدخرين حيث يكون مجال البنوك آمن وواعد أمامهم من خلال الشهادات المطروحة والجاري طرحها بعد رفع الفائدة غير المسبوق والذي يحدث لأول مرة في تاريخ مصر.