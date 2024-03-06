تعرف على قائمة الأهلي لنهائي كأس مصر ضد الزمالك

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض نهائي كأس مصر ضد منافسه التقليدي الزمالك بعد غدٍ الجمعة على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة القمة ضد الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: ‏مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني - أكرم توفيق -علي معلول-عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد "نيدفيد" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - كريم فؤاد.

خط الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست.

ويغيب عن الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي وحارس المرمى محمد الشناوي ومحمد الضاوي "كريستو" والمالي أليو ديانج للإصابة وحارس المرمى مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد عبد القادر ومحمود متولي لأسباب فنية.