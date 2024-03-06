الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء

العملات
العملات

اسعار العملات اليوم الأربعاء.. شهدت أسعار العملات العربية والأوروبية، خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، استقرارًا، ممكن لوحظ تراجع طفيف في سعر الدولار.

 

وفي هذا الصدد تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنية المصري، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

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وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات تنفيذ محور عمرو بن العاص بالجيزة

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البنك المركزي: توحيد سعر الصرف يسهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي

أسعار العملات اليوم الأربعاء 

العملات 

سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التجاري الدولي CIB: سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه

البنك الأهلي المصري: 33.34 جنيه للشراء، 33.49 للبيع.

بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، 33.49 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.46 جنيه للشراء، 33.60 للبيع.

 

البنك التجاري الدولي CIB

 سجل 33.46 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.51 جنيه للشراء، 33.60 للبيع.

بنك البركة: 33.46 جنيه للشراء، 33.60 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه

 

البنك الأهلي المصري: 38.97 جنيه للشراء، 39.16 للبيع.

 

بنك مصر: 38.99 جنيه للشراء، 39.16 للبيع.

بنك الإسكندرية: 39.12 جنيه للشراء، 39.28 للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

 سجل 39.12 جنيه للشراء، 39.28 للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.17 جنيه للشراء، 39.28 للبيع.

 

بنك البركة: 39.12 جنيه للشراء، 39.28 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

 

بنك مصر: 100.06 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 97.19 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

 

البنك التجاري الدولي CIB

 سجل 97.30 جنيه للشراء، 100.67 للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

 

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

 

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

البنك التجارى الدولى CIB

 سجل 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

 

 

 

 

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