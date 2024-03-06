الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري: دراسة متكاملة لترعة السويس بالتعاون مع البنك الدولي تغطي عناصر المنظومة المائية

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السفير ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى في مصر ، والوفد المرافق له ، و فابريتسيو فيررى رئيس أحد الشركات الإيطالية الكبرى العاملة في مجالات معالجة المياه وتوزيع المياه والطاقة المتجددة .

وأشار الدكتور سويلم للدراسة الجارى تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الدولى والمعنية بدراسة موقف ترعة السويس بشكل متكامل يغطى كافة عناصر المنظومة المائية بالترعة ( زمامات – تصرفات – كميات مياه الصرف الزراعى – محطات مياه شرب - .... إلخ ) .

وأعرب على رغبة الوزارة في التعاون من الجانب الإيطالى تحت مظلة هذه الدراسة – بعد نهوها – للإستفادة من خبرات الشركة في مجالات تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتعزيز الإستفادة من مياه الصرف الزراعى بالمنطقة مع مراعاة درجة ملوحة المياه بعد الخلط ، ودراسة الإعتماد على تقنيات جديدة لتقليل ملوحة مياه الصرف الزراعى بما يسمح بإستخدامها للأغراض الزراعية .

كما أشار الدكتور سويلم إلى أن الدراسة الخاصة بتطوير المنظومة المائية بترعة السويس متكاملة بوصفها نموذج يمكن البناء عليه مستقبلاً لإعداد دراسات أخرى مشابهه لتطوير مناطق متكاملة بأماكن مختلفة من الوادى والدلتا خاصة في النقاط الساخنة .

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