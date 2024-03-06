في غياب الخطيب.. مرتجي يؤازر بعثة الأهلي في السعودية

حرص خالد مرتجي ، أمين صندوق النادي الأهلي ، على مؤازرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلتها إلى المملكة العربية السعودية استعداداً لخوض نهائي كأس مصر ضد الزمالك.

ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك بعد غدٍ الجمعة في نهائي كأس مصر على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض في مواجهة يديرها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو.

وتواجد مرتجي في مطار القاهرة للسفر مع بعثة الفريق بجانب محمد الجارحي ومهند مجدي عضوي مجلس الإدارة بخلاف تواجد محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

وغاب عن رحلة الفريق للسعودية محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وسط غموض حول حضوره المباراة النهائية.