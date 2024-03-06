بالأرقام.. ميتروفيتش يتألق بقميص الهلال آسيويًا

قاد النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال السعودي للفوز على الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بملعب المملكة آرينا، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة تسجيل ميتروفيتش هدف التقدم للهلال من ركلة جزاء، بينما وقع سالم الدوسري على الهدف الثاني للزعيم وانتهى اللقاء بنتيجة 2-0 لصالح الفريق الأزرق.

أرقام ميتروفيتش في دوري أبطال آسيا :

• لعب (9) مباريات

• ساهم في (9) أهداف

• سجل (8) أهداف

• صنع هدف وحيد (1)

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الهلال والاتحاد في دور الـ8 من دوري أبطال آسيا مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “الجوهرة المشعة” معقل فريق النمور في جدة.