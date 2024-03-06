الهلال السعودي على أعتاب رقم قياسي عالمي وإنجاز تاريخي

اقترب فريق الهلال السعودي من تحقيق رقم قياسي عالمي تاريخي بعد فوزه على الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-0 على ملعب المملكة آرينا بالمباراة التي جمعتهما أمس، ليضع قدمًا في نصف نهائي أبطال آسيا، سجل الأهداف ميتروفيتش وسالم الدوسري.

وبالانتصار على الاتحاد للفوز رقم 26 على التوالي ليصل إلى المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا لانتصارات متتالية عبر التاريخ، ومعادلة رقم الفريق الهولندي أياكس أمستردام.

وفي حال تحقيق الهلال الفوز في المباراة القادمة أمام الرياض ببطولة الدوري السعودي سيعادل رقم فريق ذا نيو سينتس الويلزي كأكثر الفرق تحقيق لانتصارات متتالية في التاريخ برصيد 27 فوز.

كما سيلتقي الهلال بعدها مع الاتحاد السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وفي حال تحقيقه الفوز سينفرد بصدارة الترتيب برصيد 28 انتصار متتالي.

الهلال يتفوق على ريال مدريد وبايرن ميونخ

ونجح كبير آسيا في تحقيق 26 فوز متتالي هذا الموسم حتى الآن ويتعادل مع أياكس ومحطمًا رقم ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ليتفوق على كبار الأندية الأوروبية.