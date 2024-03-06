مدافع الهلال: مباراة الإياب أمام الاتحاد ستكون معقدة

أكد كاليدو كوليبالي مدافع فريق الهلال السعودي أن مباراة الإياب أمام الاتحاد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ستكون معقده ولن تكون سهلة على الزعيم.

وقال كوليبالي في تصريحاته عقب المباراة أمس: " مباراة الإياب أمام الاتحاد غدًا ستكون معقدة لأنها على ملعب الاتحاد وبين جماهيره ".

وشدد كوليبالي أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في كل الأحوال، وأن هدفهم حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

الهلال يضرب اتحاد جدة بثنائية

تفوق فريق الهلال السعودي على نظيره اتحاد جدة بثنائية دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف الأول لفريق الهلال عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة ٤٠ من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف سالم الدوسري النتيجة للهلال صاحب الأرض عند الدقيقة ٤٢.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الهلال والاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “الجوهرة المشعة”.