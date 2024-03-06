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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليوم.. وزيرة خارجية كندا تبدأ جولة بالشرق الأوسط

وزيرة خارجية كندا
وزيرة خارجية كندا

تبدأ ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، جولة في منطقة الشرق الأوسط للقاء المسؤولين ونظرائها الإقليميين لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

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البنتاجون: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى غزة

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بعد النجاح في كندا ولوس أنجلوس.. المحطة الثالثة بجولة حماقي الأمريكية

وخلال جولتها، تلقي جولي، الضوء على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة وتبادل وجهات النظر حول الخطوات اللازمة للمساعدة في إنشاء مسارات نحو السلام والأمن المستدامين، وايضا تأكيد دعم بلادها الثابت للطريق المؤدي إلى حل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل،  تواصل العمل مع الشركاء في الجهود المبذولة لمساعدة الكنديين وأفراد أسرهم على مغادرة غزة. 

كما تجتمع أيضًا مع المنظمات الإنسانية الدولية لمناقشة عملها المتعلق بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

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