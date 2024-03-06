البنتاجون: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى غزة

مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية الطاغية على قطاع غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" موقفها تجاه إرسال قوات أمريكية للمشاركة مع قوات الاحتلال في حربها.

وأكدت الوزارة بأنه لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن مسئولون أمريكيون أن إدارة بايدن تدرس خيارات لإدخال المساعدات إلى غزة، بما فيها بناء رصيف عائم أو جسر بحري مؤقت، بالإضافة إلى أن بايدن يكثف ضغوطه على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات والحد من شدة الهجوم.

وأكد مسئولون أمريكيون أن مجلس الأمن القومي يطلب من البنتاجون تقديم خيارات لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة.